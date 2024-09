"Überlebenschancen sehr gering": 2 Arbeiter nach Einsturz von Kellergewölbe in Schärding vermisst

Sieben Feuerwehren, Polizei, und Rettungskräfte stehen derzeit in der Schärdinger Innenstadt im Einsatz. Der Grund: Bei Arbeiten in der Buchhandlung Schachinger, die sich am unteren Stadtplatz befindet, dürfte ein Kellergewölbe plötzlich eingestürzt sein.

Der Schärdinger Stadtplatz wurde im Bereich der Unglücksstelle weiträumig abgesperrt.

Massiv einsturzgefährdet: Einsatz derzeit unterbrochen

Anlässlich einer Pressekonferenz zu Mittag informierten die Einsatzorganisationen über den aktuellen Stand. Bei den beiden verschütteten Bauarbeitern dürfte es sich laut Informationen der Polizei um zwei Syrer handeln, die Renovierungsarbeiten im Gebäude durchführten. Während dieser sind immer größere Risse in den Wänden entstanden, die schlussendlich den Einsturz der Deckenfläche auslösten. Immer wieder stürzten Trümmer aus der Decke.

Wie Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Markus Furtner mitteilte, ist das Gebäude aktuell stark einsturzgefährdet, weshalb der Einsatz aufgrund der massiven Gefährdung vorerst abgebrochen werden musste. Neben Fachoffizieren des Bundesheeres wurden auch Statiker angefordert, die die Lage vor Ort analysierten. „Diese haben uns informiert, dass ein Eintritt in das Gebäude aktuell nicht zumutbar ist und wir den beiden Verletzten derzeit leider nicht helfen können“, sagt Furtner. Die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit allen Einsatzorganisationen habe alles getan, was in ihrer Macht stehe. „Die Überlebenschance der beiden Arbeiter ist derzeit aber leider sehr gering“, so Furtner.

Lage bleibt ernst

Die Polizei habe bereits erste Gespräche mit dem Hauseigentümer geführt, teilte der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Herbert Kirchberger mit. Eine genaue Ursachenermittlung mithilfe von Sachverständigen könne aber erst nach einer möglichen Bergung und gegebenen Sicherheit durchgeführt werden.

Neben dem betroffenen Gebäude, in dem sich ein Buchhandel befindet, wurden auch die Bewohner der beiden Nachbarhäuser evakuiert. Diese werden aktuell vom Roten Kreuz versorgt. Zwischenzeitlich standen in Schärding 81 Feuerwehrkameraden von sieben Feuerwehren aus dem Bezirk und dem benachbarten Neuhaus am Inn im Einsatz. Derzeit habe man laut Kommandant Furtner einen Schichtbetrieb eingeführt. Die Lage werde weiterhin beobachtet und bleibe ernst.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

