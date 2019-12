Großeinsatz in Molln: Dachstuhl von Wohnhaus stand in Vollbrand

"Wir sind um 16:08 Uhr zu einem Brandverdacht in die Schmiedstraße alarmiert worden. Nach einer ersten Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um einen Elektrobrand handelte. Kurz darauf wurden erste Löschversuche unternommen. Um die Sicherheit beim Löschangriff zu gewährleisten, mussten wir allerdings erst auf den Energieversorger warten. Erst nachdem der Strom abgeschaltet war, konnten wir den eigentlichen Löschangriff starten", berichtet Nino Reiter, Einsatzleiter der Feuerwehr Molln, über den Einsatz.

Bemerkt wurde der Brand von einem 74-jährigen Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Er war es auch, der die Einsatzkräfte verständigte. Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Am Gebäude entstand enormer Sachschaden.