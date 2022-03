Großeinsatz in Maria Neustift: Bauernhof steht in Vollbrand

Im Einsatz stehen auch zwei niederösterreichische Feuerwehren. Laut ersten Informationen ist ein landwirtschaftliches Objekt in Brand geraten. Die Einsatzkräfte versuchen nun, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Auf einem Bild ist eine dichte Rauchwolke zu sehen, die über dem Gebäude aufsteigt. Der lebhafte Wind dürfte die Löscharbeiten erschweren.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Zu zwei Brandeinsätzen ist es gestern Abend auch im Bezirk Braunau gekommen: In einer Wohnung in Lengau wurde ein Mann bewusstlos auf dem Sofa gefunden und ins Freie gerettet, in einem Produktionsbetrieb in Altheim ist eine Maschine in Brand geraten.