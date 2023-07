Großeinsatz im Mühlviertel: Feldbrände forderten Einsatzkräfte

Gegen 14:30 Uhr ging der erste größere Alarm beim Landesfeuerwehrkommando ein: Auf einem Feld in Pregarten (Bezirk Freistadt) war eine Quaderballenpresse in Brand geraten. Durch die Trockenheit und den Wind breiteten die Flammen rasch aus. Sie erfassten einen großen Teil des Feldes und drohten auf das angrenzende Waldgebiet überzugreifen.

Alarmstufe Drei ausgerufen

Alarmstufe Drei wurde ausgerufen und weitere Einsatzkräfte aus der Umgebung nachalarmiert. 13 Feuerwehren mit mehr als 100 Mann kämpften bei sengender Hitze gegen eine weitere Ausdehnung des Brandherdes. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Um 16 Uhr waren weiterhin zehn Wehren vor Ort damit beschäftigt, die letzten Glutnester endgültig abzulöschen.

Um kurz nach 16 Uhr ertönten die Sirenen im Bezirk Perg: Im Raum Katsdorf rückten zwölf Wehren bei Alarmstufe Drei zu einem ähnlichen Brandeinsatz aus. Auch im Gemeindegebiet von Laakirchen im Bezirk Gmunden wurde am Sonntagnachmittag Alarmstufe Zwei ausgerufen, vier Feuerwehren rückten zu einem Flurbrand aus. Bei Wolfern im Bezirk Steyr-Land standen neun Wehren bei Alarmstufe Zwei im Einsatz.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Schon am Samstag haben gleich mehrere Feldbrände in Oberösterreich viele Feuerwehrleute in Atem gehalten. In den Bezirken Braunau und Schärding standen – wie berichtet – insgesamt 35 Feuerwehren im Einsatz. In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) fielen fünf Autos, die während eines Fußballspiels auf einem Feld geparkt waren, den Flammen zum Opfer.

Wo die Einsatzkräfte am Wochenende ausrücken mussten, sehen Sie in dieser Grafik:

