Großeinsatz im Mühlviertel: 14 Feuerwehren bekämpfen Brand auf Bauernhof

Retten, was noch zu retten ist lautet derzeit die Devise der Einsatzkräfte bei einem Großbrand in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung). Gegen 6 Uhr ist auf dem Bauernhof im Ortsteil Bernhardschlag ein Feuer ausgebrochen.

Bezirksfeuerwehrkommandant von Urfahr-Umgebung, Johannes Enzenhofer, über den Einsatz im Mühlviertel: "Um 6.00 Uhr wurden 14 Feuerwehren zu einem Bauernhofbrand alarmiert. Der Wirtschaftstrakt stand bereits in Vollbrand. Der allein lebende Landwirt konnte aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Auch zwei Kühe konnten gerettet werden." Die Wasserversorgung sei in dem abgelegenen Bernhardschlag in Vorderweißenbach schwierig, so Enzenhofer.

Lokalisierung: Großeinsatz in Bernhardschlag, einem Ortsteil der Gemeinde Vorderweißenbach im Bezirk Urfahr-Umgebung.