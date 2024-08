Großeinsatz der Rettungskräfte am Attersee: Kind vermisst

Wasserrettung im Einsatz am Attersee

Bereits acht Feuerwehren und die Wasserrettung von vier Ortsstellen am Attersee sind seit fast zwei Stunden im Einsatz, nachdem ein Kind im Strandbad Weyregg als vermisst gemeldet worden ist. Gegen 13 Uhr schlugen Angehörige Alarm, dass ein Kind verschwunden ist. Ob es sich im Wasser oder an Land befindet, sei unklar, hieß es auf Nachfrage von den Rettungskräften. Die Hoffnung besteht weiterhin, dass sich das Kind lediglich verirrt hat und vielleicht an einer anderen Stelle aus dem Wasser gegangen ist.

Mit Drohnen und Booten wird entlang des Sees gesucht, auch die Taucher der Wasserrettung sind seit 13.14 Uhr im Wasser, um nach dem vermissten Kind zu suchen. Nähere Informationen gab es bisher nicht.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

