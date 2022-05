Großeinsatz bei Bauernhof-Brand im Mühlviertel

Großeinsatz in St. Johann am Wimberg: Ein landwirtschaftliches Gebäude steht seit Montagvormittag in Vollbrand. Um 10:22 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert, mittlerweile stehen 14 Wehren aus der Umgebung im Einsatz. Es wurde Alarmstufe drei ausgerufen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Personen wurden ersten Informationen zufolge keine verletzt.