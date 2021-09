Große Trauer um früheren Ischler Hotelier

Karl Reisenbichler aus Ebensee ringt mit der Fassung, als er vom Tod seines guten Freundes Walter Stadler erfährt. „Wir haben uns über 50 Jahre gekannt. Durch mich ist er zum Fliegenfischen gekommen. Ich habe es ihm beigebracht, wir haben das Fliegenfischerzentrum in seinem Hotel aufgebaut...“ Fassungslosigkeit und quälendes Schweigen.

Worte findet Johann Parzer, der Vorstand der Salzkammergut Fischrestaurants & Hotels, für den sich Walter Stadler als Kassier engagierte: „Der Walter war ein Ungetüm, was der alles geleistet hat für den Tourismus in der ganzen Region. Das war seine große Leidenschaft.“ Unzählige Male seien sie zusammen auf Märkten unterwegs gewesen, auch auf der beliebten Genusslandstraße in Linz. Auch Parzer „kann es nicht fassen.“

Bis zu seiner Pensionierung hatte Stadler das Hotel „Stadt Salzburg“ in Bad Ischl betrieben. Doch auch im Ruhestand konnte der Gastronom die Füße nicht stillhalten, hielt sich mit Radfahren fit und unterstützte auch die Kicker des SV Bad Ischl.

Am Mittwochabend war der 74-Jährige auf dem Radweg entlang der Ischl unterwegs. Laut Polizei passierte das Unglück im Auslauf einer abschüssigen Strecke. Aus noch unklarer Ursache kam er mit dem E-Bike vom Weg ab und stürzte drei Meter tief die Böschung hinunter in das Flussbett. Der Zweiradfahrer, der einen Helm trug, dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Eine junge Frau entdeckte das Rad und holte die Rettungskräfte, die aber nichts mehr tun konnten. Um den Unfall klären zu können, ersucht die Ischler Polizei allfällige Zeugen, sich zu melden.

Walter Stadler hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.