Trauer in Bad Ischl: "Einen Seelsorger wie Christian Öhler findet man nicht mehr"

"Die Stimmung bei uns in Bad Ischl ist eine Katastrophe", sagt Ines Schiller. "Jeder hat ihn gekannt, er war so ein besonderer Mensch. Egal ob für Vereine, für die Kirche, für die Stadt - er hat sich immer eingesetzt und war für alle da", versucht die Bürgermeisterin die richtigen Worte über den beliebten Pfarrer für einen Nachruf zu finden. Eines ist klar: "So einen Seelsorger findet man nicht mehr.