Große Suchaktion im Salzkammergut: Wer hat diesen Mann gesehen?

Rund 70 Feuerwehrleute, Suchhundestaffeln, Bergretter, mehrere Polizeistreifen und der Polizeihubschrauber rückten am Samstag zu einer großangelegten Suchaktion im Raum Bad Goisern und Bad Ischl (Bezirk Gmunden) aus – vorerst ohne Erfolg. Gesucht wurde nach einem 80-jährigen Wiener, der in den Morgenstunden von seiner Ferienwohnung verschwunden war. Der Demenzkranke war zuletzt Eglmossgasse in Bad Ischl gesehen worden. Er dürfte in einem rot-weiß gestreiften Pyjama und mit Hausschuhen unterwegs sein, informierten die Einsatzkräfte. Der Mann ist 175 Zentimeter groß, auffällig ist seine gebückte Haltung.

Die Einsatzkräfte suchen nach diesem Mann. Bild: FF Bad Ischl

Seine Gattin hatte den Senior am frühen Morgen als vermisst gemeldet. Am Vormittag wurde das Gemeindegebiet von Bad Ischl von Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr und der Polizei durchkämmt, nach einer Meldung eines Passanten wurde das Suchgebiet auf Bad Goisern ausgeweitet. Neben der Feuerwehr Bad Goisern wurden auch die Feuerwehren Jainzen, Lauffen und St. Agatha sowie die Feuerwachen Reiterndorf und Rettenbach zur Unterstützung gerufen. Außerdem rückten Suchhunde der Bergrettung, vom Roten Kreuz und der Rettungshundebrigade aus.

Das Suchgebiet wurde auf Bad Goisern ausgeweitet. Bild: FF Bad Ischl

Suche am Wasser und aus der Luft

Mit dem Boot der FF Bad Goisern wurden die Flüsse Traun und Ischl abgesucht. Der Drohnenstützpunkt St. Agatha unterstütze die Suche aus der Luft. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" suchte aus der Luft nach dem Vermissten. Zwar gingen immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung ein, die Spuren verliefen sich aber im Sand. Gegen 16:30 Uhr wurde die Suche mangels weiterer Anhaltspunkte ergebnislos abgebrochen. "Ein Unfall kann nicht ausgeschlossen werden", hieß es am Abend seitens der Polizei. Die Exekutive bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Ischl unter der Telefonnummer 059 1334 103100

Lokalisierung: Der Mann wurde zuletzt in der Eglmoosgasse in Bad Ischl gesehen

