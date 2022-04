Große Preisunterschiede bei Mopedführerschein in OÖ: 190 bis 500 Euro

Das Moped bedeutet ein Stück Unabhängigkeit und für viele Jugendliche die erste motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr. Deshalb ist eine fundierte Ausbildung sehr wichtig und die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich empfiehlt neben einem Preisvergleich, sich auch nach guten Erfahrungen mit Kursanbietern zu erkundigen. Die erforderliche Lenkberechtigung kostet in Oberösterreich von 190 bis 500 Euro, was einen Unterschied von bis zu 163 Prozent ausmacht. Die Konsumentenschützerinnen und -schützer der AK Oberösterreich verglichen 25 Angebote im ganzen Land. Bei einer Fahrschule in Kirchdorf gibt es die Lenkberechtigung Klasse AM (Motorfahrrad oder vierrädriges Leichtfahrrad) bereits um 190 Euro, was wie schon 2021 das günstigste Angebot ist. War im Vorjahr noch eine Fahrschule mit 350 Euro aus dem Bezirk Rohrbach am teuersten, ist es heuer eine aus Linz mit 500 Euro - einschließlich Fahrschulmoped.

Der Durchschnittspreis liegt in Oberösterreich - ohne eigenes Moped - bei 300 Euro. Absolviert man den Praxiskurs mit dem eigenen Zweirad, was einige Fahrschulen anbieten, sind 208 bis 470 Euro zu zahlen. Dazu kommen Behördenkosten für die Ausstellung des Scheins und je nach Anbieter bis zu 40 Euro für die Lernunterlagen.

Einige Fahrschulen verzichten auf die öffentliche Bekanntgabe der Preise

Positiv fielen der AK sechs Fahrschulen auf, die ihre Preise online zur Verfügung stellen. Negativ aufgefallen sind die Fahrschulen der Bezirke Gmunden, Ried, Steyr, Steyr-Land, Vöcklabruck und Wels-Land, weil sie alle keine Preise bekannt gaben und sich damit dem Vergleich nicht stellen, so die Konsumentenschützer.

Den Führerschein bekommen die Jugendlichen frühestens zum 15. Geburtstag, die Ausbildung kann bereits zwei Monate davor begonnen werden. Unter 16 Jahren wird die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten benötigt. Für ihr Geld bekommen die angehenden Mopedfahrerinnen und -fahrer sechs Theorieeinheiten mit Prüfung am PC sowie sechs Praxiseinheiten am Übungsplatz und zwei im öffentlichen Verkehr.

Die Arbeiterkammer rät, sich im Verwandten- und Bekanntenkreis nach guten Erfahrungen mit Kursanbietern zu erkundigen, im Vorfeld auf Rabatte und Aktionen zu achten sowie darauf, ob die Lernunterlagen im Angebot inkludiert sind und wie viel sie kosten. Auch nach möglichen Qualitätskriterien, z.B. ob es einen eigenen Theoriekurs für Mopedfahrer gibt, wie groß die Gruppe beim Fahrtraining auf dem Übungsplatz ist und wie viel der praktischen Ausbildung auf der Straße absolviert werden kann, sollte man fragen.