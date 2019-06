"Große Liebe" aus dem Internet prellte Mühlviertlerin um über 5.000 Euro

Der Mann, mit dem sie über Social Media in Kontakt war, gaukelte ihr vor, mit ihr ein Haus kaufen zu wollen. Weil er aber angeblich auf einer Bohrinsel im Golf von Mexiko festsaß, überwies ihm die gutgläubige Oberösterreicherin 5.250 Euro, berichtete die Polizei am Dienstag.

Das Geld floss auf ein Konto, das der Mann extra für die Frau in England eröffnet haben will. Als er aber um eine weitere Geldspritze - diesmal in der Höhe von 14.000 Euro - bat, wurde die verliebte 45-Jährige stutzig und schaltete die Polizei ein.

