Große Hilfsbereitschaft für gestrandeten Zirkus

Große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung hat der Bericht der OÖNachrichten über den seit Anfang Dezember in Linz gestrandeten Zirkus Louis Knie hervorgerufen. Am Montag haben auch die Lions Clubs der Zone Linz Zirkusdirektor Louis Knie jun. Hilfspakete überreicht. Insgesamt wurden Lebensmittelgutscheine einer Handelskette im Wert von 5900 Euro übergeben.

Etwa 40 Mitglieder des Zirkus müssen seit Wochen auf dem Areal beim Cineplexx-Kino ausharren. Dazu kommen noch mehr als 50 Tiere. Auch für sie hat der "Lions Club Linz 2000" Spenden gesammelt: Neun Tonnen Stroh, 30 Kubikmeter Sägespäne sowie Karotten und anderes Gemüse wurden abgegeben.

Der Zirkus Louis Knie hätte Anfang Dezember in Linz gastieren sollen, der Corona-Lockdown hat ihn zur Zwangspause verdonnert. Wann es für den Zirkus Knie wieder "Manege frei" heißt, ist unklar. Man wolle am 20. Jänner wieder beginnen. "Wir brauchen die Einnahmen aus Linz, sonst können wir gar nicht weiterfahren", sagte Louis Knie. Bis es so weit sei, "trainieren wir wie verrückt".

