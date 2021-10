Klimaerwärmung, Starkregenfälle im Sommer, lange Trockenperioden – der Klimawandel hat sich in den vergangenen Jahren mehr denn je bemerkbar gemacht. Umso wichtiger, den Klimaschutz voranzutreiben – auch in der Jagd, wo besonders der Umbau und die Strukturierung des Lebensraumes Wald in den Vordergrund rückt und zur Hauptaufgabe und Herausforderung der mehr als 20.000 oberösterreichischen Jäger und Jägerinnen wird.