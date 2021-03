Große Betroffenheit nach tödlichem Rodelunfall

Der Ausflug eines Vaters mit seinen beiden Kindern in die Steiermark endete in einer Tragödie: Wie berichtet, starb am Sonntag eine 18-jährige Welserin beim Rodeln auf der Hochwurzen nahe der Planai in Schladming. Am Montag herrschte bei den Mitarbeitern des Skigebiets Rätselraten, wie es zu dem Unglück kommen konnte.