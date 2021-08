Große Benzintanks in der Nachbarschaft: Sorgen bei Anrainern

RIED. Von den Behörden im Stich gelassen fühlen sich mehrere Anrainer in Ried im Innkreis. Grund ist ein seit 1976 bestehendes Tanklager der Firma Seifriedsberger in der Nähe des Wohngebiets. Die Innviertler sorgen sich wegen möglicher gesundheitlicher Folgen und der Entwertung der Grundstücke. Grund dafür sei die sogenannte "Seveso-III-Verordnung". Die Einzeichnung eines Radius im Gebiet rund um die Tanks ist seit 2015 vorgegeben, die Umsetzung der Verordnung soll in Betrieben mit gefährlichen Stoffen für ein hohes Schutzniveau sorgen. Der Benzolgestank habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. "Wir fordern Aufklärung", so die Anrainer. Laut Bezirkshauptmannschaft gibt es keine Auffälligkeiten. Die sicherheitstechnischen Standards seien immer am Stand der Zeit. "Alles wird genau dokumentiert", sagt Klaus Moser von der Firma Seifriedsberger. Mehr lesen Sie online unter nachrichten.at/innviertel