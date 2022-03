Großbrand wütete auf Bauernhof 70 Rinder und Schweine gerettet

In den Bezirken Braunau und Steyr-Land haben von Donnerstag auf Freitag insgesamt drei Brände die Einsatzkräfte auf Trab gehalten, mehrere hundert Feuerwehrleute rückten aus.

Allein gestern Vormittag kämpften bis zu 250 Männer und Frauen gegen die Flammen an, die im Wirtschaftsgebäude einer abgelegenen Landwirtschaft in Glasenberg in Maria Neustift ausgebrochen waren. Der dichte Rauch war unten im Ortszentrum von weitem zu erkennen. Zahlreiche Anrainer alarmierten gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr Maria Neustift.

Die Helfer sahen sofort, dass zusätzliche Hilfe notwendig war und alarmierten daraufhin 16 weitere freiwillige Wehren. Insgesamt 30 Feuerwehrfahrzeuge setzten sich in Bewegung. Vor Ort war die Löschwasserversorgung schwierig. Zwei Wasserleitungen mussten gelegt werden, eine war rund 1000 Meter lang, so Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr. "Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnten wir zum Glück verhindern." Dass sich der Wind im Verlauf des Einsatzes drehte, war für die Feuerwehren günstig. Alle Tiere, circa 70 Rinder und einige Schweine, konnten sicher ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen dürften im Wirtschaftstrakt ausgebrochen sein. Warum, steht noch nicht fest. Brandsachverständige sollen den Betrieb, in dem auch Hackgut erzeugt wird, heute begutachten. Das Gebäude wurde freilich zerstört, der Schaden dürfte Hunderttausende Euro betragen.

Bei einem Brand in der Ortschaft Schneegattern in Lengau (Bezirk Braunau) wurde am späten Donnerstagabend ein 40-Jähriger aus Salzburg schwer verletzt.

Brand in Lengau in Braunau Bild: Zaim Softic

Das Feuer war gegen 22.20 Uhr in der Wohnung eines 35-Jährigen ausgebrochen, wo der Salzburger zu Gast war. Der Mann lag bereits bewusstlos auf dem Sofa im Wohnzimmer, als die Feuerwehrleute die Tür aufbrachen. Die Polizei vermutet, dass der Gast vor dem Einschlafen noch eine Zigarette geraucht habe.

Explosionsgefahr gebannt

Die Situation sei beim Eindringen in die Wohnung riskant gewesen, so Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser. Denn durch das Öffnen der Tür drang zusätzlicher Sauerstoff in die glosende Wohnung ein und drohte, eine Rauchgasexplosion auszulösen. Mit sogenannten Sprühstrahlen wurden die Rauchgase erfolgreich gekühlt. Für einen Hund kam leider jede Rettung zu spät. Der 40-Jährige musste mit schweren Verbrennungen ins Spital eingeliefert werden. Der 35-jährige Wohnungsinhaber, der im Schlafzimmer schlief, wurde geweckt und sicher ins Freie gebracht. Bei dem Einsatz erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Rauchgasvergiftung.

Zwei Stunden zuvor war in einem Bäckerei-Großbetrieb in Altheim ein Brand ausgebrochen. Zuvor hatten dort Mitarbeiter Schweißarbeiten an einer Kühlmaschine für einen mit Gas betriebenen Backofen durchgeführt. Die Schichtarbeiter schlugen sofort Alarm, sodass alle Kollegen, insgesamt 26 Personen, das Gebäude rasch verlassen konnten. Drei Mitarbeiter erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung, eine 41-jährige Rumänin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.