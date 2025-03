Großbrand in St. Georgen am Walde: Feuerwehr rettete Rinder vor Flammen

Um 23:03 Uhr ging der Notruf bei den ersten Feuerwehren ein: Auf einem Bauernhof in St. Georgen am Walde war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Der Feuerschein war bereits aus großer Entfernung sichtbar, weshalb umgehend auf Alarmstufe drei erhöht wurde. Insgesamt 13 Feuerwehren aus Ober- und Niederösterreich rückten mit 190 Einsatzkräften zum Brandort aus. Beim Eintreffen der Helfer stand der Stall bereits in Vollbrand.

Einige Tiere verendet

Als der Brand ausbrach, befanden sich 140 Rinder im Stall, die Hälfte davon Kühe, die andere Hälfte Kälber. Zahlreiche Atemschutztrupps kämpften sich durch die Flammen, um die Tiere zu retten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr verendeten einige der Tiere. Die geretteten Tiere wurden nach einer Sichtung durch einen Tierarzt mit Lkw abtransportiert.

Problem mit Wasserversorgung

"Die Löschwasserversorgung war anfangs eine große Herausforderung, da wir zunächst nur auf die mitgeführten Tankwägen angewiesen waren. Doch mit drei Zubringerleitungen konnten wir schließlich ausreichend Wasser zur Einsatzstelle bringen", berichtete Peter Spiegl, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr St. Georgen am Walde. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wohnbereich verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Aktuell (Stand: 6 Uhr) stehen noch vier Feuerwehren bei Nachlösch- und Aufräumarbeiten im Einsatz.

