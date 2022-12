Großbrand in Münzkirchen: Wohnhaus stand in Flammen

Der Dachstuhl geriet in Brand

Im Wohnhaus im Ortsteil Eisenbirn war in den Morgenstunden ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen - vermutlich beim Einheizen im Kamin. Der Besitzer habe noch selbst mit einem Feuerlöscher versucht, den Brand zu löschen, berichtet Thomas Strasser, Kommandant der Feuerwehr Münzkirchen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl bereits zu einem großen Teil in Flammen. 14 Feuerwehren mit rund 150 Mann rückten an, um den Brand zu löschen.

Noch immer konnte kein "Brand aus" gegeben werden. Der Brand sei aber unter Kontrolle, sagt Strasser. Derzeit werde der Dachstuhl abgetragen. Das aufwendig sanierte Wohnhaus mit dem Dachstuhl aus dem 16. Jahrhundert ist unbewohnbar geworden.

Der Löscheinsatz war schwierig, berichtet Strasser. "Wir mussten Zubringerleitungen bis zu einem Kilometer legen", sagt er. Die Einsatzkräfte setzten zur Brandbekämpfung eine Drohne ein. Verletzt wurde niemand.

Die Eisenbirner Straße muss für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden. Die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein. Der Einsatz werde noch bis in die Abendstunden andauern, vermutet Strasser.

Autor Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel

