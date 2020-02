Großbrand in Lagerhalle für Hackschnitzel

Zehn Feuerwehren mussten in der Nacht auf Freitag zu einem Großbrand bei einem Vierkanter in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen ausrücken. Es war 2.24 Uhr, als eine Nachbarin des Bauernhofes in der Ortschaft Prambachholz das Feuer bemerkte und sofort Alarm schlug. Die neben dem Wirtschaftsgebäude gelegene Lagerhalle brannte bereits lichterloh, als die ersten Feuerwehren anrückten, wie der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ritzing, Johannes Brunmair, in der Früh sagte: "Als wir ankamen, stand die Halle bereits in Vollbrand."

Rund 100 Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. In der rund 300 Quadratmeter großen Halle wurden Maschinen und Hackschnitzel gelagert. Zugute kam den Helfern, dass ausreichend Löschwasser aus dem nahe gelegenen Prambach zur Verfügung stand. "Wir haben insgesamt vier Leitungen gelegt", sagte Brunmair. Das Feuer war daher rasch unter Kontrolle. "Zum Glück konnten wir dadurch ein Übergreifen der Flammen auf das Wirtschaftsgebäude verhindern." Die Halle brannte aber völlig aus.

Als der Brand ausbrach, hatten die Besitzer im Wohntrakt geschlafen. Verletzt wurde niemand. Tiere werden schon länger nicht mehr auf dem Hof gehalten.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.