Großbrand einer Firmenhalle in Pasching - 2.500 Gebäude waren ohne Strom

Das Feuer brach kurz nach Mitternacht bei einem größeren Gewerbebetrieb in Pasching aus. Ein Großaufgebot von elf Feuerwehren stand im Einsatz um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mehrere größere Detonationen waren hörbar.

„Beim Eintreffen der Feuerwehren stand ein Teil der weitläufigen Halle bereits in Vollbrand gestanden. Wir haben aber verhindern können, dass das Feuer in die nächste Halle überschlägt. Es sind in der Halle mehrere Firmen, das machte es etwas schwierig. Unter anderem auch eine KFZ-Werkstatt, daher kamen die Explosionen von den Gasflaschen, die darin gelagert waren", schildert Wolfgang Meindl, Einsatzleiter der Feuerwehr Pasching.

Flammen und Rauch waren kilometerweit zu sehen Bild: (FOTOKERSCHI.AT / KASTNER)

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt, er musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Die Löscharbeiten waren Mittwochfrüh noch nicht abgeschlossen. Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor.

Auch eine Trafostation wurde durch die Flammen beschädigt. Rund 2500 Gebäude waren kurze Zeit ohne Strom, weil der Strom abgeschaltet werden musste. Ein Großaufgebot von elf Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Linz AG standen im Einsatz.

Die umliegenden Straßen wurden durch die Polizei weiträumig gesperrt.