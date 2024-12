Großbrand auf Bauernhof in Wartberg an der Krems: 12 Feuerwehren im Einsatz

Gegen 18.30 Uhr wurden am Donnerstagabend zwölf Feuerwehren zu einem Großbrand in Wartberg an der Krems alarmiert. Der Dachstuhl eines Bauernhauses war in Brand geraten und griff auf das Wohngebäude über.

Mittels Innen- und Außenlöschangriff konnten die Feuerwehrleute das Feuer in den Griff bekommen. Weil der Einsatz viel Löschwasser erforderte, musste laut Augenzeugenberichten eine etwa eineinhalb Kilometer lange Löschleitung angelegt werden.

Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand, auch Tiere befinden sich nicht in Gefahr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper