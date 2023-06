Großaufgebot an Rettungskräften in Ansfelden

Besorgte Anrufe erreichten nachrichten.at in den vergangenen Minuten von Anrainern in Ansfelden. Feuerwehren und etliche Rettungswägen seien wieder unterwegs. Das Rote Kreuz gibt Entwarnung: Es handle sich um einen präventiven Einsatz. Es würden Probebohrungen durchgeführt - deshalb würden jetzt einige Fahrzeuge und Notärzte vor Ort geschickt, um gerüstet zu sein, sollte es zu einem Problem kommen.

Mehr zum Thema Oberösterreich Gasexplosion: 65 Gebäude in Ansfelden evakuiert ANSFELDEN. Eine Gasexplosion hat in einer Wohnsiedlung in Freindorf (Bezirk Linz-Land) einen nächtlichen Großeinsatz ausgelöst. Gasexplosion: 65 Gebäude in Ansfelden evakuiert

Keine Gefahr für Firmengebäude

In direkter Nähe der Unfallstelle befindet sich das Unternehmen Erema für Kunststoffrecycling. Der Betrieb sei nicht beeinträchtigt, teilte eine Firmensprecherin am Mittwochvormittag mit. „Wir wurden heute früh von der Polizei über die Lage informiert und wir sind laufend in Kontakt mit der Einsatzleitung. Alles ist sehr gut organisiert.“ Am Standort sind 600 bis 700 Mitarbeiter beschäftigt.

Auch der Asfinag-Standort, der ebenso an die evakuierte Siedlung angrenzt, sei nicht gefährdet, teilt Sprecher Christoph Pollinger mit. Polizei, Rettung und Feuerwehr haben auf diesem Gelände in der Autobahnmeisterei inzwischen eine Einsatzzentrale eingerichtet. „Wir haben dem selbstverständlich zugestimmt und stellen gerne Verpflegung zur Verfügung“, sagt der Asfinag-Sprecher.

Noch nicht aufgeschlagen ist der Vorfall bei der Staatsanwaltschaft, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Es sei noch kein Bericht der Polizei eingelangt, hieß es am Mittwochvormittag seitens der Anklagebehörde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger