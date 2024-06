Großalarm: Feuer in Post-Logistikzentrum Allhaming

Das Feuer brach gegen 1.45 Uhr in einer Werkstatt auf dem Gelände des Post-Logistikzentrums Allhaming (Bezirk Linz-Land) aus. Als die Feuerwehr Allhaming eintraf, stand eine Werkstatt, in der Dienstfahrzeuge repariert werden, bereits in Vollbrand. Daraufhin wurde die Alarmstufe 2 ausgelöst. 140 Feuerwehrleute rückten an und konnten den Brand schnell löschen und verhindern, dass sich die Flammen auf andere Gebäude ausbreiteten. Laut ersten Informationen sollen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden sein.

Probleme bei der Paket-Zustellung

Das Logistikzentrum selbst war von dem Brand zwar nicht betroffen, trotzdem könnte es heute zu Probleme bei der Zustellung von Paketen kommen.

