"Größter Wunsch ging in Erfüllung": Kleiner Leonard als Co-Pilot in Rallye-Auto unterwegs

Einmal mit einem Rallye-Fahrer ein paar Runden drehen, ein Wunsch der in vielen Kinderzimmern immer wieder auftaucht. So auch beim 13-jährigen Leonard, der gegen einen unheilbaren Kopftumor kämpft. Dem Engagement der Betreuungseinrichtung (Kumplgut in Wels) und dem ÖAMTC ist es zu verdanken, dass Leonard am Dienstag mit dem ehemaligen Rallye-Fahrer Patrick Winter seine Runden drehte.

Etwa 40 Minuten jagten die beiden quer über das Areal, machten Drifts, gaben Gas und fuhren über die Schleuderplatten. Auch mit dem Tempo konnte der junge Mann gut umgehen. Zumindest deutete sein breites Grinsen während der Fahrt darauf hin.

Video: Leonard hatte im ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum in Marchtrenk sichtlich großen Spaß.