Grobe Behandlungsfehler, gefälschte Rechnungen: Ärzte schädigten Patienten

So soll ein 54-jähriger Facharzt Behandlungen durchgeführt haben, für die er gar keine anerkannte Ausbildung besaß. Sachverständige stellten bei mehreren betroffenen Patienten grobe Fehlbehandlungen fest, die Körperverletzungen bis hin zu irreparablen Gesundheitsschäden zur Folge hatten. Einer Patientin soll etwa ein Implantat in entzündliches Gewebe eingesetzt worden sein.

Ein zweiter Mediziner (45) aus dem selben Bezirk soll unter anderem durch Vorlage von Abrechnungen, denen keine oder andere als die angeführten Behandlungsleistungen zugrunde lagen, Kassen und Patienten über den Tisch gezogen haben. Er soll auch Unterschriften von Patienten auf Anträgen gefälscht haben.

Ins Rollen kamen die umfangreichen Ermittlungen, die Beamte der Polizeiinspektion Garsten seit August 2018 führten, durch die Anzeige einer Geschädigten. Bei unzähligen Vernehmungen erhärtete sich der Verdacht gegen die beiden Ärzte.

Der finanzielle Gesamtschaden liegt bei über 500.000 Euro, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag. Insgesamt sind 224 Delikte bekannt, die Praxis ist bis auf weiteres geschlossen. Hintergründe dazu lesen Sie am Mittwoch in den OÖNachrichten und auf nachrichten.at.

