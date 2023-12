Grippale Infekte, Corona-Infektionen: Zahl der Krankenstände steigt

In den Büros ist die Mitarbeiterzahl vielerorts stark minimiert. Grund dafür sind aber nicht etwa verfrühte Weihnachtsurlaube, sondern ein hohes Maß an Krankenständen. Laut der aktuellen Statistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind derzeit 54.568 der rund 703.000 unselbständigen Arbeitnehmer in Oberösterreich krankgemeldet, das sind knapp acht Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Monat waren es mit rund 48.000 noch deutlich weniger.