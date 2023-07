So gelingt sicheres Grillen im Sommer

Jährlich verletzen sich rund 500 Österreicher und Österreicherinnen beim Grillen in den eigenen vier Wänden. Bei 80 Prozent aller Grillunfällen kommt es zu schweren Verletzungen wie etwa Verbrennungen und Schnittverletzungen. Die häufigsten Grillfehler sind unachtsames Verhalten und eine falsche Ausrüstung oder Anwendung von Grillanzündern, so Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Vorsicht mit Restglut und Asche

Um Grillunfälle bestmöglich zu vermeiden, rät die Brandverhütungsstelle OÖ (BVS) zu folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

Man sollte darauf achten, den Griller nicht in die Nähe von leicht brennbaren Gegenständen wie Gartenmöbeln oder Pflanzen wie zum Beispiel einer Thujenhecke stellen.



Bei einem Holzkohlegrill ist es vor allem wichtig, zum Anzünden der Kohle Zündwürfel, elektrische Grillanzünder oder Trockenspiritus, zum Beispiel in Form von Tabletten, verwendet werden, um Stichflammen und Schlimmeres zu verhindern.

Außerdem sollte die Restglut nach dem Verwenden gründlich mit Wasser zu löschen. Die Asche sollte nur in feuerfesten, verschließbaren Behältern entsorgt und nicht auf den Kompost gegeben werden. Diese kann sich nämlich drei Tage nach dem Grillen noch entzünden.

Beim Verwenden eines Gasgrillers sollte man den Gasschlauch nach jeder Saison auf Risse und undichte Stellen untersuchen, um das Risiko eines Brandes zu verringern. Die Gasflaschen für den Griller sollten nicht unter der Erde – also beispielsweise nicht im Keller – sondern in gut belüfteten Räumen aufbewahrt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper