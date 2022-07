Grieskirchner Zwillinge promovierten sub auspiciis

Reinmar und Erich Kobler feierten am Donnerstag ihre Promotion „sub auspiciis praesidentis“ an der TU Graz. Bundespräsident Van der Bellen überreichte ihnen die traditionelle Urkunde und den Ehrenring mit dem Wappen der Republik. „Es war sehr schön, diesen Moment mit unserer Familie zu feiern“, sagt Reinmar Kobler im OÖN-Gespräch.

Von langer Hand geplant sei der besondere Erfolg nicht gewesen. „Im Doktorat kann man sich irgendwann ausrechnen, dass es sich ausgehen könnte – da haben wir den Turbo gezündet“, sagt Reinmar Kobler. Dann hätten sich die Brüder auch abgesprochen, um ungefähr zur selben Zeit fertig zu werden.

Die Brüder kamen 1989 in Grieskirchen zur Welt und besuchten beide die HTL Paul-Hahn-Straße in Linz – Erich im Fachbereich Mechatronik, Reinmar in der Informationstechnologie. Die Studienwahl fiel bei beiden auf Telematik an der TU Graz. „Wir haben alle Vorlesungen gemeinsam gehabt, Gruppenarbeiten gemacht und in einer Wohnung gewohnt. Es war schön, miteinander über die Inhalte diskutieren zu können“, sagt Reinmar Kobler.

Mittlerweile lebt Reinmar mit seiner Frau und seiner sechs Monate alten Tochter in Japan, Erich wohnt mit seiner Ehefrau und einer zweijährigen Tochter in Linz. „Wir haben uns jetzt eineinhalb Jahre nicht gesehen, jetzt ist es sehr schön, wieder Zeit miteinander zu verbringen“, sagt Erich Kobler.

Ihre Promotion feiern die Brüder mit ihren Familien bei einem gemeinsamen Urlaub in der Südsteiermark – bevor sie sich wieder ganz ihrer Forschung widmen.