29-jähriger Linzer bei Verkehrsunfall getötet

Wie die Polizei Montagabend in einer Aussendung berichtet, prallten zwei Autos im Bereich der Ortschaft Mitterberg in einer unübersichtlichen Rechtskurve bei nassen Fahrbahnverhältnissen frontal zusammen. Ein Fahrzeug, gelenkt von einem 36-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach, wurde in den angrenzenden Adlersbach geschleudert.

Der zweite schwer beschädigte Wagen eines 29-jährigen Linzers kam auf der Fahrbahn zu stehen. Der jüngere der beiden Männer verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.