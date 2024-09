G’riebene oder  Stauberte Knödel

"Das Fleisch war gut, aber mit den Knödeln ist etwas schiefgegangen", befand einst ein Gast von Carola Neulinger aus Liebenau. Zu mehlig seien sie gewesen und nicht flaumig, wie es sich gehöre, befand dieser. Was der Mann nicht wusste, vielleicht weil er aus Deutschland kam, genau so muss der typische Mühlviertler Mehlknödel sein. Stauberter Mehlknödel wird zu ihm deshalb auch gesagt. Seit jeher wird er in Teilen des Mühlviertel so gemacht, traditionell zu Geselchtem oder einem Bratl gegessen.