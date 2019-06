Grenzverkehr wird durch Baustellen erschwert

Die Urlaubszeit naht, und damit nimmt auch der Verkehr auf den Autobahnen wieder zu. Aktuell gibt es auch noch zwei Baustellen an den Grenzübergängen – einerseits in Salzburg vor dem Walserberg und in Oberösterreich vor dem Grenzübergang Suben.

Seit vor vier Jahren in Deutschland Grenzkontrollen eingeführt wurden, bildeten sich laut Asfinag vor dem Walserberg auf der rechten Fahrspur beim Knoten Salzburg immer wieder lange Lkw-Staus. In den heißen Sommermonaten seien dadurch tiefe Spurrinnen entstanden. Die rechte Fahrspur wird daher seit dieser Woche beim Knoten Salzburg und beim Grenzübergang Walserberg erneuert. Noch bis 22. Juni ist jeweils nur die Überholspur auf dem 2,5 Kilometer langen Abschnitt befahrbar. Die Asfinag investiert dafür 750.000 Euro, die vor allem für einen speziellen, belastbaren Asphalt genutzt werden.

Auch vor dem Grenzübergang Suben wird die A8, die Innkreisautobahn, auf einer Länge von 2,5 Kilometern erneuert. In diesem Fall seien es aber Alterserscheinungen, die diese Vier-Millionen-Euro-Investition nötig machen würden, so ein Sprecher der Asfinag. Die Sanierung in Oberösterreich dauert auch wesentlich länger, nämlich bis November, da nicht nur beide Fahrspuren, sondern auch alle Nebenflächen erneuert werden, darunter auch alle Rampen und die Betriebsumkehr. Während der gesamten Bauzeit seien aber immer zwei Fahrspuren frei, es werde also keine wesentlichen Fahrzeitverlängerungen geben. (mpk)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Suben Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.