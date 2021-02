Grenzübertritt auf Gehweg: Innviertler blieb mit Auto in Schnee stecken

Der Mann aus dem Bezirk Schärding blieb mit seinem Pkw im Schnee stecken. Er war gezwungen, umzukehren, und wurde schließlich auf österreichischem Staatsgebiet erneut vom Schnee aufgehalten. Anrainer halfen dem Grenzgänger, schleppten sein Auto ab und riefen die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer gegen 15.20 Uhr den Gehweg nutzte, um die Grenze in Dürnau in Bad Leonfelden zu überqueren. Dazu hatte er sogar einen Winkelschleifer mitgenommen, um am tschechischen Staatsgebiet ein Eisenrohr abzuschneiden. Das sollte dem 32-Jährigen eine freie Weiterfahrt ermöglichen, doch der Schnee kam ihm in die Quere.

Wie die Landespolizeidirektion berichtet, war der führerscheinlose Lenker wegen Aufenthaltsermittlungen gesucht worden. Bei der BH Schärding hatte er außerdem offene Ersatzarreststrafen. Der Innviertler wurde festgenommen, Anzeigen folgen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.