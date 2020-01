In Gramastetten setzte am Samstag nach dem Husarenritt von Vincent Kriechmayr auf der Streif ein unglaublicher Freudentaumel ein. Im "Gramaphon", dem von René Füreder bewirtschafteten In-Lokal in der Heimatgemeinde des Skistars, fielen sich die Gäste jubelnd in die Arme. Die Stimmung war fantastisch.