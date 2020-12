Nur vereinzelt fahren am Mittwochnachmittag Autos auf der sonst gut frequentierten Innbrücke, die die Städte Braunau und Simbach verbindet. Heuer wurde sie vom grenzüberschreitenden Stadtmarketing zum ersten Mal weihnachtlich geschmückt. Ein Zeichen der Verbundenheit der beiden Städte sollte die "Brücke des Lichts" sein – gerade in einem Jahr, in der offene Grenzen leider nicht mehr selbstverständlich sind.