Greifvögel im Aufwind, Wiesenbrüter im Sinkflug

Dies liegt unter anderem am Verlust ihres Lebensraums und dem geringeren Angebot an Insekten.

Glücklicherweise treffe dies nicht auf alle Vogelarten zu, wie Manfred Haimbuchner (FP), Vize-Landeshauptmann und Naturschutzreferent, am Freitag gemeinsam mit Alexander Schuster von der Naturschutzabteilung des Landes erklärte. Dies gehe aus Daten des Brutvogelatlas Oberösterreichs hervor.

"Mit 49 Prozent sind etwa die Hälfte der Brutvogelarten in ihrem Bestand stabil, 29 Prozent nehmen ab, aber 22 Prozent nehmen zu", sagte Haimbuchner. Zu den Gewinnern gehören Großvögel wie Störche und Kraniche und Raubvögel. Ein Beispiel ist der Rotmilan, dessen Bestand sich gut entwickelt. "Es gab vor einigen Jahren eine Welle an illegalen Tötungen von Greifvögeln", sagt Haimbuchner. "Das ist zum Glück vorbei."

OÖ Heute: Vogelbestand teilweise im Aufwind

Erfolgsgeschichte Brachvogel

Eine "entspannte Situation" gebe es bei den Waldvögeln, sagte Ornithologe Schuster: "Das liegt daran, dass in Oberösterreich wie in ganz Mitteleuropa die Waldfläche zunimmt." Unter Druck stehen dagegen Kulturlandvögel, also Arten, die in landwirtschaftlich genutzten Flächen brüten. Beispiele dafür sind die Feldlerche und das Braunkehlchen. "In diesem Bereich müssen wir unsere Aktivitäten noch verstärken", sagt Schuster. Eine der Wege, die das Land dabei eingeschlagen hat, ist der sogenannte Vertragsnaturschutz: Dabei sichern Grundeigentümer vertraglich zu, ihre Flächen im Sinne des Naturschutzes zu bewirtschaften, zum Beispiel indem eine Wiese erst dann gemäht wird, wenn Wiesenbrüter die Chance hatten, ihre Küken aufzuziehen.

Aber auch im Bereich der Kulturlandvögel gibt es Erfolge: So fand der Große Brachvogel im Schutzgebiet Flugplatz Welser Heide eine neue Heimat. Und von dort aus breitet er sich nun vorsichtig aus.