Gregor Schmidinger: Regie-Talent vor dem großen Heimspiel

Der viel prämierte Regisseur Gregor Schmidinger aus Zwettl an der Rodl feiert Crossing-Europe-Premiere.

Wäre Gregor Schmidinger Fußballer, würde man ihm sagen, er könne beruhigt ins Heimspiel gehen. Da die Passion des Wahl-Wieners aus Zwettl an der Rodl eine andere mit "F" ist – der Film –, reicht es, den Regisseur vor der wohl bisher wichtigsten Heimat-Premiere seiner Karriere an seinen Erfolgslauf zu erinnern.

Mit seinem Werk "Nevrland", das am 26. April beim Linzer Filmfest "Crossing Europe" erstmals in Oberösterreich zu sehen sein wird, wurde er beim renommierten Max-Ophüls-Fest sowie bei der Grazer Diagonale ausgezeichnet. Seinen Hauptdarsteller Simon Frühwirth (18) führte er zu zwei Preisen.

Der 34-Jährige ist eines der großen Regie-Talente im Land und konnte mit dem Drehbuch zu "Nevrland", das von der Identitätssuche eines von Panik und Angst geplagten Burschen handelt, sogar Josef Hader für die Rolle des Vaters gewinnen. Obwohl ihm jeder sagte, er solle erst gar nicht hoffen. Schmidinger: "Es war dann weniger seine Figur, die ihn überzeugt hat, sondern die Bilder, von denen er im Drehbuch gelesen hat. Hader wollte wissen, wie ein Nachwuchsregisseur sie umsetzt." Die Faszination für das bewegte Bild trieb Schmidinger schon als Kind an.

Das Talent dafür, sagt der Mühlviertler, komme von seinem Vater, der die für Leberkäse und Bratwürstel berühmte Fleischerei Schmidinger in Zwettl führte, gesegnet mit einer "irrsinnig musischen und zeichnerischen Begabung". Er habe ihn immer ermutigt.

Nach dem BORG in Bad Leonfelden studierte Schmidinger digitales Fernsehen in Salzburg, dann Drehbuch in Los Angeles. In seinen Filmen kann der Fan von Michael Haneke das Beste aus zwei Welten vereinen – das Sozialkritische des heimischen Kinos wie das Fantastische Hollywoods. Damit er dabei in Balance bleibt, sportelt er. Kein Fußball, dafür Krafttraining. "Das ist mein Ausgleich zur Kopfarbeit."

