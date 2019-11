Gregor Mittermayr: Sein Bio-Bohnenkas ist ausgezeichnet

Das ist eine riesengroße Anerkennung, auch für die jahrelange Arbeit“, sagte gestern Gregor Mittermayr. Wenige Stunden davor wurde sein „Bohnenkas im Saft’l“, den der 34-jährige Bohnenbauer in seiner Hof-Sojarei in Gallneukirchen herstellt, auf der Spezialmesse für Bioprodukte („Bio Österreich Messe“) in Wieselburg zu „Oberösterreichs Bio-Produkt des Jahres“ prämiert. „Das ist ein Zeichen dafür, dass mein Produkt schmeckt“, sagt der Vater der knapp einjährigen Tochter Fritzi.

Als eines von sieben Kindern wuchs Mittermayr am Hof der Eltern in Gallneukirchen auf. Damals prägten noch Milchkühe den Mühlviertler Vierkanthof. Ende der 70er-Jahre begannen die Eltern Marianne und Markus, mit der biologischen Wirtschaftsweise zu experimentieren, ehe der Betrieb Anfang der 80er ganz auf Bio umgestellt wurde. Als vor vier Jahren schließlich Gregor als jüngster Sohn den Ackerlhof übernahm, entdeckte dieser seine Leidenschaft für Bohnen, die er rasch ausbaute: „Es ist klasse, wenn man das Eiweiß vom Feld schmackhaft zubereiten kann“, sagt der einstige Absolvent der Landwirtschaftsschule Wieselburg.

Inzwischen sind die Kühe längst Geschichte, auf den zwei Hektar großen Feldern werden ausschließlich Sojabohnen angebaut. In seiner „Sojarei“ stellt der 34-Jährige in Eigenregie drei Bohnenkas-Arten her: „natur“, „g’selcht“ oder eben in der nun prämierten Variante, die mit Würze aus dem Weinviertel, Zitrone, Ingwer, Sesamöl und Kurkuma mariniert wird und angebraten, gedünstet oder auch gegrillt genossen werden kann.

Seine Vorliebe für manuelle Tätigkeiten habe sich in seiner beruflichen „Zwischenstation“, dem nicht abgeschlossenen Studium der Raumplanung, herauskristallisiert. „Ich merkte bald, dass ich etwas mit meinen Händen machen will.“ Bleibt bei dem beruflichen Engagement denn noch Zeit für sein Hobby, dem Fußballschauen? „Ja, Stadionbesuche für die wichtigen Spiele gehen sich immer aus“, sagt Mittermayr.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at