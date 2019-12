Graue und nasse Weihnachten: Der Wind durchbricht die stille Zeit

Sie sollen Hoffnung und Beständigkeit bringen. Hoffnung wird es an den Tagen rund um Weihnachten geben – vor allem für Oberösterreichs Skigebiete: Bis zum Ende der Woche wird in höheren Lagen bis zu einem halben Meter Neuschnee zusammenkommen. Mit Beständigkeit kann das Wetter an den Feiertagen aber heuer nicht dienen.

Bereits heute wird die stille Zeit vom Wind durchbrochen, der untertags Spitzen von bis zu 60 km/h erreichen kann. In den Bergen wird es mit dem Westwind stürmisch. Bei drei bis sieben Grad pendelt die Schneefallgrenze zwischen 700 und 1000 Metern. In den meisten Tälern wird damit der Regenschirm zum notwendigen Accessoire.

Beruhigung am Donnerstag

Auch am Heiligen Abend sind kaum Lichtblicke zu erwarten: "Der Vormittag verläuft halbwegs trocken, für eine Stunde könnte auch die Sonne durch die Wolken blinzeln", trübt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer die Aussichten auf eine stille Nacht. Denn der Wind zeigt sich weiter angriffslustig, die Schneefallgrenze steigt auf 1200 Meter Seehöhe.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt sich ein unverändertes Bild: Wind mit Spitzen bis zu 50 km/h, Regen unter und Schnee über 1000 Meter Seehöhe. Im Bergland schneit es dabei anhaltend und vor allem am Nachmittag zeitweise kräftig. Die Lawinengefahr wird ansteigen. Erst am Donnerstag hört der Niederschlag vorübergehend auf, einen idyllischen Wintertag darf man sich aber nicht erwarten: "Es ist der schönste Tag der Woche, bleibt aber großteils grau in grau. Nur der Wind lässt langsam nach", sagt Haslhofer. Ab dem kommenden Wochenende könnte es für Skifahrer aber dann mit dem lang ersehnten Abfahrtsschwung ins Tal klappen: Bereits am Freitag zieht die nächste Kaltfront über Oberösterreich. Sie bringt verbreitet Regen- und Schneeschauer, die in den Bergen kräftig ausfallen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen – und wird sich dort voraussichtlich auch einpendeln.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at