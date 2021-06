Granitpilgern im idyllischen Mühlviertel: Ein "Griss" um die OÖN-Wanderpakete

Die Teilnehmer genießen in vier eintägigen Etappen den Spirit der unvergleichlichen Landschaft, machen bei Sehenswürdigkeiten Halt. Am Ende haben alle Wanderer einen Fußmarsch von sportlichen zehn bis 20 Kilometern in den Beinen und dürfen sich mit regionalen Schmankerln stärken.

Hunderte Zuschriften

OÖN-Leser können zehn Wanderpackages für je zwei Personen gewinnen. Und diese Pakete sind heiß begehrt. Hunderte Zuschriften gab es bereits für die Teilnahme am ersten Wanderabschnitt von St. Martin elf Kilometer bis Kleinzell. Auch die zweite Etappe am 17. Juli – von der St. Anna Kirche in Neufelden bis zum Unterkagererhof – war äußerst begehrt. Aus allen Zuschriften zogen Engelbert Pichler, der Bürgermeister von St. Peter, und Gemeindeamt-Mitarbeiterin Erika Koblmüller die glücklichen Gewinner. Wer nicht gezogen wurde, muss nicht traurig sein. Denn jetzt kommt die dritte Etappe zur Verlosung. Von Haslach geht es am 24. Juli ab 9 Uhr insgesamt 15 Kilometer nach Helfenberg. Der Haslacher Bürgermeister Dominik Reisinger begrüßt die Teilnehmer in seiner Gemeinde. Dort steht auch eine Besichtigung der Ölmühle auf dem Programm.

Im Garten des Schlossherrn

Dann geht es mit Wanderführer entlang der Steinernen Mühl nach Helfenberg, wo Schlossherr Dominik Revertera die Teilnehmer im Schlossgarten begrüßt. Der Rücktransport erfolgt nach Haslach, wo es zum Abschluss Leinölerdäpfel im Gasthaus Vonwiller gibt. Pilgerfreunde können wieder zehn Wanderpackages gewinnen: bis Montag, 18 Uhr, mit einer E-Mail an info@granitpilgern.at