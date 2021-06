Granitpilgern: Exklusives Wandererlebnis gewinnen

Mit den OÖNachrichten haben Sie die Gelegenheit, im Juli den Granitpilgerweg auf ganz besondere Art und Weise kennenzulernen.

Denn die OÖN verlosen für jedes Wochenende zwischen Samstag, 10. Juli, und Samstag, 31. Juli, jeweils zwanzig (10 x 2) exklusive Wanderpackages. Mit einem E-Mail an info@granitpilgern.at heute, Montag, bis 18 Uhr nehmen Sie an der Verlosung für die erste Etappe am 10. Juli teil. Diese führt zwanzig OÖN-Leserinnen und -Leser von Sankt Martin nach Kleinzell.

In Sankt Martin begrüßt Bürgermeister Wolfgang Schirz die Wanderer um 9 Uhr beim Pilgermonument mit Wanderjause und Wanderkarte. Dann führt die Tour mit Tourbegleiter Gottfried Gruber über die Wallfahrtskirche Maria Ramersberg zum Gasthof Scharinger in Kleinzell. Beim Abschluss im Gasthof Scharinger gibt es nicht nur ein schmackhaftes Mühlviertler Granitschnitzel, sondern auch ein Pilgersouvenir und einen signierten Pilgerbegleiter. Für die Teilnehmer entstehen keinerlei Kosten.

Die Verlosungen für die weiteren Etappen finden gesondert im Wochenrhythmus statt – die OÖN informieren Sie rechtzeitig.