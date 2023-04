GPS-Sender gefunden: Rätsel um Verschwinden von Rotmilan

Einen Fall mutmaßlicher Wildtierkriminalität meldete die Tierschutzorganisation Birdlife am Sonntag: An einem Waldrand im Ortsteil Höring der Gemeinde Auerbach (Bezirk Braunau) setzte ein GPS-Sender am 5. April seinen letzten Standort ab. Er war mit einem Kabelbinder an den Überresten einer Haustaube angebracht. Ursprünglich wurde im vergangenen Juni in Südschweden ein junger Rotmilan mit dem GPS-Modul ausgestattet. Der Greifvogel ist verschwunden.

Ein Rotmilan Bild: Birdlife/Patrick Moesinger

Die GPS-Daten lassen detaillierte Rückschlüsse auf den Aufenthalt des GPS-Senders zu: Am 28. März erreichte der Rotmilan, kommend entlang des Alpennordrandes aus seinem Winterquartier in Südfrankreich, den Bezirk Braunau. Er hielt sich bis zu seinem Verschwinden am 5. April im Grenzgebiet der Gemeinden Auerbach und Feldkirchen/Mattighofen auf.

Fehlende Bewegungen des GPS-Moduls legten nahe, dass dem Rotmilan etwas zugestoßen sein musste. Die Greifvogelschützer von Birdlife wurden um Unterstützung bei der Suche gebeten. "Gefunden haben wir stattdessen die Überreste einer Haustaube, an deren Fuß der GPS-Sender des Rotmilans mit einem Kabelbinder befestigt war“, sagt Florian Billinger. Von illegaler Verfolgung des Greifvogels sei auszugehen. Seit 2017 sind in Oberösterreich 13 Rotmilane nachweislich oder sehr wahrscheinlich illegaler Verfolgung zum Opfer gefallen.

Zeugen gesucht

BirdLife Österreich bitten Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, um Meldung über die birdcrime-Hotline +43 660 869 2327 oder die Meldeplattform www.kaiseradler.at . Der Hinweis kann auch anonym eingehen.

