Gowilalm: Die Neuen am Fuße des Pyhrgas

Die Gowilalm in Spital am Pyhrn, 1375 m Private Schutzhütte Täglich geöffnet von 1. Mai bis 1. November Gipfelziele: Kleiner und Großer Pyhrgas Zustieg in gut 1,5 Stunden vom Parkplatz in Oberweng Unbedingt probieren: Salbeischnaps und Heidelbeerpalatschinken Den Almboden unterhalb der beiden Pyhrgasgipfel wusste ein Franzose schon vor rund 200 Jahren sehr zu schätzen: In einer kleinen Holzhütte hoch über Spital am Pyhrn soll ein Soldat namens Gauville zur Zeit der Franzosenkriege Schutz vor