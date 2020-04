Gottesdienste mit viel Platz und mit Mundschutz-Pflicht für die Gläubigen

Viele Gläubige haben sehnlichst auf diese Nachricht gewartet: Ab 15. Mai dürfen in Österreich wieder öffentlich zugängliche Gottesdienste abgehalten werden. Dementsprechende Regelungen, die für alle 16 anerkannten Religionsgemeinschaften gelten, wurden von Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) und Kardinal Christoph Schönborn vorgestellt.

Für jeden Besucher müssen mindestens 20 Quadratmeter im Gottesdienstraum zur Verfügung stehen. Vor allem in kleinen Kirchen bedeutet das, dass oft nur wenige Gläubige anwesend sein dürfen. "Im Schnitt werden es wohl 10 bis 20 Gläubige je nach Kirchengröße sein", heißt es aus der Pressestelle der Diözese. In der größten Kirche des Landes, dem Linzer Mariendom, dürften 215 Gläubige bei einem Gottesdienst anwesend sein.

Zusätzlich zu dieser vorgeschriebenen Mindestfläche je Besucher müssen die Gläubigen innerhalb der Kirche jederzeit einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Ausnahme gibt es aber (wie sonst auch) für Menschen, die im selben Haushalt zusammenleben. Sie müssen sich nicht an diese Abstandsregelung halten.

Wie bereits beim Einkaufen üblich, muss künftig auch beim Kirchenbesuch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Auch neue Reinigungsvorschriften gibt es: Türgriffe in der Kirche müssen regelmäßig desinfiziert werden. "Die Einhaltung dieser Regeln sind durch Einlasskontrollen und Ordnerdienste sicherzustellen", schreibt die Diözese Linz in einer Aussendung. Wie diese Kontrollen im Detail aussehen werden, müsse aber erst ausgearbeitet werden.

"So erreichen wir die Normalität nicht einmal in Ansätzen", sagt Gerold Lehner, Superintendent der evangelischen Diözese. Maskenpflicht und Reinigungsvorschriften seien nicht das Problem. Ihm bereite die 20-Quadratmeter-Regelung Kopfzerbrechen. "Die größte evangelische Kirche in Oberösterreich hat 1000 Quadratmeter Fläche. Zu den Gottesdiensten dürften dann nur 50 Personen kommen. Das ist ein Drittel der ursprünglichen Teilnehmer", sagt Lehner.

Manche Gemeinden würden bereits überlegen, ihre Messen künftig im Freien abzuhalten. Es gebe aber auch Gespräche mit katholischen Gemeinden über eine gemeinsame Kirchennutzung.

Dass es nun bald wieder öffentliche Gottesdienste geben darf, ist für Bischof Manfred Scheuer "ein hoffnungsvoller Anfang". Er wandte sich in einem Brief an die Gläubigen: "Mit den Einschränkungen der letzten Wochen wurde ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und eine höhere Sterberate zu verhindern. Dieser Verzicht ist ein solidarischer Akt der Nächstenliebe." (hip/mis)

