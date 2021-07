Gosaus Bergretter kommen nicht zur Ruhe

Immer sind es Notrufe, die dem Einsatzleiter der Bergrettung Gosau zugestellt werden. "Es sind derzeit wirklich sehr viele Leute unterwegs. Die Klettersteige sind extrem voll, Wanderer sind unterwegs und viele Ausflügler bei den Gosauseen", sagt er.

Drei Menschen starben in diesem Jahr bereits im Einsatzgebiet der Ortsstelle. Alle wegen interner Notfälle. Erst am Donnerstag erlitt ein 51-Jähriger aus Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) im Klettersteig auf den Donnerkogel einen Herzinfarkt und blieb leblos im Seil hängen. Zwei Alpinisten versuchten, ihn wiederzubeleben– leider erfolglos. Weil der Andrang so groß war und andere Klettersteiggeher nicht länger warten wollten, kletterten sie einfach über den Mann hinweg.

Insgesamt musste Oberösterreichs Bergrettung heuer bereits 280 Mal ausrücken. Im gesamten Vorjahr waren es 535 Einsätze.