Goldener Oktober am Wochenende, dann stellt sich das Wetter um

Am Freitag ist es anfangs im Westen noch teils wolkenverhangen mit Regen, die Störung löst sich aber im Tagesverlauf auf und bei auflockernder Bewölkung gibt es am Nachmittag immer öfter Sonne. Im Osten und Süden überwiegt meist ungestörter Sonnenschein, die wenigen flachen Nebelfelder lösen sich am Vormittag zügig auf. Der Wind weht oft nur schwach, im Wienerwald und im östlichen Flachland bläst er zeitweise mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis 13 Grad, Höchstwerte von West nach Ost bei 14 bis 23 Grad.

Zum Wochenende hin verstärkt sich am Samstag der Hochdruckeinfluss wieder. Der Tag verläuft meist strahlend sonnig, in den Niederungen gibt es stellenweise etwas Nebel, der sich aber meist sehr rasch auflöst, nur im Innviertel könnte er etwas zäher sein. Der Wind weht generell nur schwach. Temperaturen klettern von drei bis elf Grad in der Früh auf 15 bis 24 Grad.

Die Herbstfotos der OÖN-Leser: Zeigen Sie der OÖN-Community Ihre besten Fotos von der goldenen Jahreszeit! Wir freuen und auf Ihre Bilder an online@nachrichten.at, per WhatsApp oder Facebook.

Das milde, windschwache und über weite Strecken strahlend sonnige Herbstwetter hält auch am Sonntag noch an. In der Früh und am Vormittag halten sich in Teilen der Niederungen aber noch stellenweise Nebel- oder Hochnebelfelder. Außerhalb bzw. oberhalb der Nebelgebiete ist es allerdings wieder von der Früh weg ungestört sonnig und oft wolkenlos. Gegen Abend kündigt ein aufziehender Wolkenschirm von Nordwesten her einen bevorstehenden Wetterwechsel an, der aber erst ab Montag bei uns Wettererscheinungen bringt. Die Frühtemperaturen erreichen drei bis elf Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.

Am Montag legt sich dann aber von Norden bzw. Nordwesten her eine Kaltfront an die Alpen, die in weiten Teilen des Landes einen Wetterumschwung bringt. Immer wieder ziehen dichte Wolken mit etwas Regen durch, die Sonne scheint kaum. Es sickert zudem kühlere Luft ein. Wetterbegünstigt bleiben der Süden und Südosten des Landes. Hier dürfte es weitgehend trocken bleiben und auch die Sonne schafft es zeitweise durchzukommen. Der Wind weht schwach, im östlichen Flachland zeitweise mäßig aus Nordwest. In der Früh hat es fünf bis elf Grad, am Nachmittag sieben bis 18 Grad.

Am Dienstag erfasst die nächste Front Österreich und ein weiteres Wolken- und Niederschlagsband zieht von Nordwesten herein. Anhaltend kann es dabei vor allem in den Staulagen der Alpennordseite regnen. Am Nordrand der Alpen sinkt die Schneefallgrenze bis zum Abend auf teils unter 1.500 Meter. Es frischt mäßiger Nordwestwind auf und die Temperaturen gehen in allen Höhenschichten weiter zurück. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen vier und neun Grad, Tageshöchstwerte dann zwischen acht und 16 Grad.

Video: Die Wetteraussichten für heute:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. wetter Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.