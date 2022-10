Goldener Herbst mit Unterbrechungen

Das Laub verfärbt sich, die Wälder werden immer bunter und statt Regentropfen fallen diese und nächste Woche wohl vorwiegend bunte Blätter Richtung Boden. Sonniges Wetter und wenig Wind bescheren noch einmal warme Nachmittage.

Für Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist dies nun ein typischer goldener Herbst: "Zwar gibt es keine genaue Definition dafür, aber für mich ist der goldene Herbst dann, wenn sich die Blätter langsam färben und das Wetter noch sonnig und warm ist."

Am kommenden Donnerstag und nächste Woche sei noch einmal das perfekte Wetter, um sich draußen aufzuhalten, sagt er. Wenn in der Nacht auf den 30. Oktober dann die Uhr umgestellt wird, "wird es eine Stunde früher finster, da hat man nach der Arbeit nicht mehr viel Zeit im Hellen." Darum gilt es, die nächsten Tage und Wochen noch an der frischen Luft bei schönem Wetter auszunutzen und die Sonne zu genießen. Wandern ist vor allem ab kommender Woche bei Temperaturen über 20 Grad eine gute Option für Bewegung im Freien.

Dieses Wochenende bietet sich aber noch nicht dafür an: In der Nacht auf Samstag zieht Regen auf. Hochnebel und Nebel können die Sicht am Wochenende vor allem vormittags einschränken. Der Samstag wird zudem mit Spitzen bis 30 km/h windig. Das kann vor allem für Kinder und Junggebliebenen ein Spaß werden: Sie können ihre Drachen steigen lassen.

"Ansonsten muss man aber noch ein bisschen Geduld haben", sagt der Meteorologe. Mit starkem Wind rechnet er in den nächsten zehn Tagen nicht. Ein Kälteeinbruch ist für die nächsten zwei Wochen ebenfalls nicht in Sicht.