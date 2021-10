Goldener Herbst auf den Bergen: "Wir nutzen noch jeden schönen Tag aus"

"Man muss jetzt noch jeden schönen Tag nutzen", sagt Karin Braun, Betreiberin der Rieder Hütte im Höllengebirge. "Zu Mittag, wenn die Sonne rauskommt, kann man bei uns sogar noch draußen sitzen." Und das bei einer Hütte, die sich auf 1765 Metern befindet.

Der Herbst zeigt sich auch auf den Bergen noch einmal von seiner schönsten Seite. "Am Mittwoch soll es im südlichen Bergland auf 1500 Metern 16 Grad bekommen", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Resch. Das bedeutet: ideales Wetter zum Wandern.

"Oben auf dem Berg liegt schon Schnee, aber bis zur Hütte kann man noch schön gehen. Am vergangenen Sonntag war es gut voll bei uns", sagt Gabor Pal, Pächter der Bosruckhütte in den Ennstaler Alpen. Als mögliche Wanderungen nennt er die Karleck-Runde und die Dreihüttenwanderung: "Das sind super Touren, die kann man auch mit Kindern gehen."

Erfreulicher Saisonabschluss

In der Bosruckhütte endet die Saison am 26. Oktober, ebenso im Traunsteinhaus, wo Roman Leithner seine erste Saison als Hüttenwirt hinter sich hat: "Es ist eine tolle Arbeit, so kann es weitergehen. Ich freue mich auf die kommenden Saisonen."

Im Prielschutzhaus im Toten Gebirge beginnt die Winterpause am ersten November. "Bis zur Hütte und etwa eine Viertelstunde weiter auf den Aussichtsberg kann man noch gehen", sagt Pächter Michael Heinrich. "Weiter oben ist es schon winterlich." Nach dem teils recht regnerischen Sommer hat sich Heinrich über den freundlichen Herbst gefreut.

"Bei uns sind noch viele Leute unterwegs", sagt Helga Zeiselberger von der Ennser Hütte im Nationalpark Kalkalpen, die auch im November und Dezember an den Wochenenden geöffnet ist. "Wir sind auf 1300 Metern und haben daher noch keinen Schnee. Auch auf den Gipfel kann man noch gehen. Der Herbst zeigt sich von seiner goldenen Seite."

Das sonnige Wetter dürfte am Donnerstag und Freitag eine Pause machen, jedoch am Wochenende zurückkehren. Richtig warm wird es dann aber nicht mehr, sagt Meteorologe Resch: "Am Samstag dürfte es in 1500 Metern nur minus ein bis zwei Grad haben." Das bedeutet: jetzt noch hinausgehen, wer kann. (kap/ wal)