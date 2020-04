"Göd her oder ich zünd' die Bank an!": Räuber nach sechs Überfällen gefasst

Der Mann wurde laut Polizeiangaben vom Donnerstag überführt, weil der Nachmieter seines früheren Wohnsitzes in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) bei Aufräumarbeiten drei gestohlene Nummernschilder gefunden hatte, die von den Beamten mit den Delikten in Verbindung gebracht wurden. Schon seit acht Jahren war gegen den heute 40-Jährigen ermittelt worden.

Drohungen mit Regenschirm

Der geständige Oberösterreicher soll die Taten von November 2012 bis März 2017 verübt haben. Bei den Überfällen in Wimpassing im Schwarzatale, St. Egyden am Steinfeld (beide Bezirk Neunkirchen), Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt) und Offenhausen (Bezirk Wels-Land) hatte der vermummte Bankräuber Angestellte und Kunden mit wahlweise einem Messer, der Spitze eines mitgebrachten Regenschirms oder einer weißen Flasche mit vermeintlich brennbarem Inhalt und den Worten "Göd her oder ich zünde die Bank an!" bedroht. Zwar war niemand verletzt worden, acht Personen hatten jedoch einen Schock erlitten.

Zwei Überfälle auf Bank in Offenhausen

Bei den Überfällen trug der Mann entweder Schirmkappe und Strumpfmaske, Schal und Haube oder eine Sturmhaube. In einer Bank-Filiale in Offenhausen hatte der Mann sogar zwei Mal zugeschlagen – einmal im September 2016 und einmal im März 2017. Bei der letzten Tat verlor der Räuber einen Teil seiner Beute, nachdem die von ihm mitgebrachte Papiertasche aufgerissen war.

Cobra-Einsatz im Bezirk Wels-Land

Die Handschellen klickten für den 40-Jährigen am Dienstagabend an seiner Wohnadresse im Bezirk Wels-Land. An der Festnahme wirkten auch Mitglieder des Einsatzkommandos Cobra mit. Die Polizei bezifferte die Gesamtschadenssumme mit rund 155.000 Euro. Die Beute wurde bisher nicht gefunden. Der Beschuldigte zeigte sich bei der Einvernahme geständig, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

