Gmundner Firma bringt Verkehr auf Klimakurs

"Wir haben bei Terminen den Zug forciert, sowohl die Mitarbeiter als auch die Geschäftsführung. Für den Fuhrpark haben wir Elektroautos angeschafft", sagt er. Der CO2- Ausstoß, der durch Dienstreisen und Arbeitswege verursacht worden war, konnte dadurch in den vergangenen fünf Jahren um 60 Prozent reduziert werden.

Auszeichnung für Welser Schule

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), Willi Nowak, Geschäftsführer des Verkehrsclubs Österreich und der Regionalmanager des ÖBB-Postbus, Peter Schmolmüller, überreichten Sattler gestern in Linz deswegen den Mobilitätspreis Oberösterreich. "Vor 30 Jahren waren Gebäude mit dem Verkehrsbereich noch in etwa auf gleicher Höhe, mittlerweile ist der Verkehr das zentrale Klimaschutzproblem", sagte Nowak. Für Steinkellner sei es zwar "absolut verständlich", dass nicht jeder Oberösterreicher einfach so auf das Auto verzichten kann. Oftmals sei das unter realistischen Bedingungen gar nicht möglich. Es gebe aber vielfältige Alternativen "und die werden immer mehr".

Neben Peter Sattler wurde auch Johannes Müller, Lehrer am BRG Wallererstraße in Wels, ein Preis für ein "vorbildliches Projekt" verliehen. An der Schule wurden neue Radwege und zusätzliche Schutzwege errichtet. Eine weitere Auszeichnung erhielt das Pettenbacher Unternehmen "Fronius". Dort wird aus erneuerbaren Energien Wasserstoff, "der Treibstoff der Zukunft" hergestellt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at